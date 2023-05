Buurt is jeugdbende die 73-jarige man bewusteloos sloeg spuugzat: “Die gasten hebben hier niets te zoeken”

Voorzitter Rudy (rechts) van de petanqueclub is blij dat er minder overlast is na het plaatsen van camera’s. — © pvs

Een 73-jarige man kreeg er maandag rake klappen. Vier jongeren werden geïdentificeerd. Eén van hen werd in een gesloten instelling geplaatst. Iedereen hoopt dat de rust snel terugkeert. “De overlast is al langer aan de gang. Een kleine bende minderjarigen verpest het voor iedereen”, klinkt het bij Eetcafé De Meet.

Het incident vond plaats op maandag 1 mei. De oudere man beschermde een vrouw die haar hond uitliet. Ze werd verbaal belaagd door het groepje. Bij de man bleef het niet bij verbaal geweld. Hij werd op de grond gegooid en kreeg enkele rake klappen te incasseren. Hij verloor even het bewustzijn en houdt er een hersenschudding aan over. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het ondertussen goed. (Lees verder onder de foto)

Het skatepark van De Sportstek in Stekene. — © pvs

De gemoederen lopen al lange tijd hoog op aan De Sportstek. De ordediensten waren op de hoogte van de problemen en hielden al wekenlang verhoogd toezicht. Toch kwam het maandag tot een dieptepunt.

“Eerst was er sprake van plagerijen, maar nu is er een grens overschreden. Dit is een stap te ver. Met de extra maatregelen zorgen we ervoor dat De Sportstek een plaats blijft waar jong en oud zich veilig voelen”, reageerde burgemeester Stany De Rechter (GeBe) woensdagavond.

Kort nadien kon de politie vier jongeren identificeren. Een van hen werd door de jeugdrechter in de gesloten instelling in Everberg geplaatst. “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee de protagonist te pakken hebben. Zijn entourage is echter groot. We blijven net zoals de voorbije weken waakzaam aan De Sportstek”, aldus korpschef Leo Mares.

Grote mond

Ook bij Eetcafé De Meet hopen ze dat de rust snel weerkeert. “De hangjongeren weten dat ze hier niet meer welkom zijn. Ze hebben van onze toiletten een puinhoop gemaakt”, zegt de uitbaatster. “Het zijn jongeren met vooral een grote mond. Jammer genoeg is het deze week te ver gegaan.”

“We merken de jongste tijd wel verhoogd toezicht. Er wordt meer gepatrouilleerd en de omgeving wordt goed in de gaten gehouden met camera’s”, zegt ze. “Het is de bedoeling dat onze klanten altijd veilig naar hier kunnen komen.Het is jammer dat enkelingen het moeten verpesten voor de grote groep die geen overlast veroorzaakt.” (Lees verder onder de foto)

Ook bij eetcafé De Meet hopen ze dat de rust snel weerkeert. “De hangjongeren weten dat ze hier niet meer welkom zijn. Ze hebben van onze toiletten een puinhoop gemaakt”, zegt de uitbaatster. — © pvs

Skatepark

“Jammer dat dit weer gelinkt wordt aan een skatepark”, zegt skater Quinten. “Die gasten hebben niets met sport te maken. Ze hebben hier niets te zoeken.” Hij merkt ook de grote aanwezigheid van de politie. “Zeker op woensdagnamiddag is er veel controle. Als ik laat op de avond nog wat kom skaten, staat er binnen de vijf minuten politie.” (Lees verder onder de foto)

Quinten (rechts) vindt het jammer dat het skatepark op deze manier in een negatief daglicht komt te staan. — © pvs

Bij de petanqueclub hebben ze wel al te maken gehad met vandalisme. “Een paar weken geleden werden er drie auto’s beschadigd. De ruiten werden uitgegooid”, vertelt voorzitter Rudy. “We hebben toen camera’s geplaatst en sindsdien blijft het kalm.”

Petitie

Ook de buurtbewoners zijn de overlast grondig beu. Er circuleert intussen een petitie. De initiatiefnemers willen het probleem in kaart brengen. Ze vragen aan iedereen die getuige of slachtoffer was van intimidatie of agressie door de jongeren om de petitie te ondertekenen.

Ook de politiek roert zich. Vlaams Belang houdt een zeepbellenactie zaterdag om 9 uur aan de fontein aan het Marktplein. “Om te laten zien dat de veiligheid in Stekene uit elkaar spat. Genoeg is genoeg”, klinkt het.