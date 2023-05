Braziliaanse club Bahia vervoegt Lommel bij City Football Group

“We beginnen nu een reis als partners om de club te helpen om zijn volledige potentieel te bereiken, terwijl we trouw blijven aan de gemeenschap, de wortels, de leden en de energie van deze club”, stelt Ferran Soriano. “City Football Group zal al zijn ervaring, knowhow, technologie en passie inbrengen om Bahia op deze reis te ondersteunen.”

Bahia wordt zo de derde Zuid-Amerikaanse club die deel uitmaakt van CFG, na Montevideo City Torque in Uruguay en partnerclub Bolivar in Bolivië. Manchester City is de belangrijkste club van de City Football Group, die tien jaar geleden werd opgericht. Naast Manchester City, Lommel en de drie Zuid-Amerikaanse clubs behoren momenteel ook New York City FC, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Troyes en Palermo tot CFG.