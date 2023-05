In tijden dat we allemaal meer aan het fietsen zijn, is het des te frustrerender je dure fiets gestolen te zien. Maar geen zorgen, er is beterschap op komst. De federale regering heeft de strijd tegen fietsdiefstal opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan. In afwachting van een centraal fietsregister dat binnenkort wordt uitgerold, geven experts advies hoe je je tweewieler beter kan beschermen.