Referee Department oordeelt dat Cercle Brugge penalty had moeten krijgen tegen Standard

Tijdens de wedstrijd Cercle Brugge-Standard vorig weekend werd Siquet in de zestien van de Rouches aangetikt door Canak. Scheidsrechter Nathan Verboomen floot geen penalty, maar het Referee Department gaat niet akkoord met die beslissing. “Wij zouden daarvoor een penalty geven, want er was contact ”, zei scheidsrechtersbaas Bertrand Layec in het wekelijkse filmpje met Eleven. Al begreep Layec wel dat de VAR niet tussenkwam.

Of de VAR dan had moeten tussenkomen? “We zitten hier duidelijk met een interpretatie van de VAR. Je moet weten dat lang niet alle fouten die op het veld gebeuren systematisch worden herbekeken door de ref op het veld. De VAR bekijkt het totaalplaatje. In deze fase heeft hij geoordeeld dat het contact niet zwaar genoeg was. De intensiteit, de kracht, het gebruik van de armen. We zien duidelijk dat de speler van Standard eerst naar de bal kijkt. Daarna raakt hij de aanvaller in de beweging van zijn lichaam. Het ziet er wel spectaculair uit, maar we begrijpen dat de VAR niet is tussengekomen.”