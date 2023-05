Russisch militair adviseur moedigt Poetin aan om kernwapens te gebruiken: “Onze enige optie”

Dmitri Rogozin was in het verleden vicepremier, topman van het Russische ruimteagentschap Roskosmos én verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de zogenoemde Satan 2, een kernraket met onheilspellende bijnaam. In een videoboodschap die Rogozin deelt vanuit de Oekraïense regio Zaporizja, waar hij actief is als militair adviseur, spoort hij de Russische president Vladimir Poetin aan om tactische nucleaire wapens in te zetten. Dat doet hij naar aanleiding van de – volgens Rusland – Oekraïense droneaanval op het Kremlin van woensdagnacht. Voor alle duidelijkheid: tactische kernwapens, die vooral zouden moeten dienen om gelimiteerde en militaire doelwitten te treffen op het slagveld, zijn minder destructief dan ‘strategische kernwapens’, al is dat natuurlijk zeer relatief.

“Volgens onze nucleaire doctrine hebben we alle recht om tactische kernwapens te gebruiken. Daar dienen ze tenslotte voor. Ze zijn de grote gelijkmaker, want als het op conventionele wapens aankomt, is onze vijand momenteel duidelijk in het voordeel”, zegt hij. “De beste manier om Oekraïnes tegenoffensief te vernietigen, is het gebruik van tactische kernwapens. Ik denk niet dat we op dit moment een andere optie hebben. We zijn in afwachting van het Oekraïense offensief, we zijn er klaar voor.” In Rusland heerst al langer nervositeit rond het langverwachte lenteoffensief met nieuwe westerse wapens, waaronder de beruchte Leopard 2-tanks.

In december raakte Rogozin zelf trouwens gewond in de oorlog, na een Oekraïense aanval op een hotel in de bezette stad Donetsk, in het oosten van het land. De Rus kreeg daarbij een granaatscherf in zijn schouder. Die stuurde hij op naar de Franse ambassadeur in Moskou, met de vraag hem door te sturen naar Frans president Macron, omdat hij ervan overtuigd was dat de scherf afkomstig was van een granaat van Franse makelij.