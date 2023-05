Parijs laat geen nieuwe toeristische verblijven meer toe in bepaalde delen van de stad

Het stadsbestuur van Parijs heeft donderdag aangekondigd dat het nieuwe woningen voor toeristen van professionele huurders gaat verbieden in extreem toeristische zones. De stad wil buurtbewoners zo behoeden voor de overlast van toeristen in hun wijk.

“Hele sectoren en arrondissementen van Parijs gaan nieuwe toeristische huurverblijven verbieden, omdat het aanbod volgens ons al overvloedig is”, zo verklaarde Emmanuel Grégoire, eerste afgevaardigde van de burgemeester van Parijs. Maatregelen om de toeristische huurmarkt te reguleren laten volgens Grégoire hun eerste positieve effecten zien met een daling van het aantal aangegeven toeristische huurwoningen.

120 dagen

De maatregel geldt niet voor eigenaars die hun woning af en toe verhuren. Wie wil, kan zijn woning tot 120 dagen per jaar verhuren. De hoofdstad telt officieel 43.000 locaties die verhuurd worden aan toeristen, een grove onderschatting volgens het stadsbestuur.

De stad hoopt ook dat er een wetgeving komt voor de omvorming van kantoren tot toeristische accommodatie. Investeerders zouden zich dan op de transformatie van kantoren kunnen richten, in plaats van die van kleine winkels. Volgens Dorine Bregman, een andere verantwoordelijke van het Parijse stadsbestuur, is een op de acht winkels in het hart van de hoofdstad omgevormd tot een toeristische huurwoning tussen 2020 en 2022.

Het huurplatform Airbnb werd in 2021 veroordeeld tot een boete van 8 miljoen euro voor de publicatie van duizend advertenties zonder registratienummer.