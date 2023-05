Bart Nieuwkoop beseft dat Union de knop snel moet omdraaien voor Club Brugge: “Je speelt zes toppers in de play-offs, zaterdag is er weer eentje”

De 0-2-nederlaag tegen Antwerp kwam hard aan in het Dudenpark. Union begon nochtans op de tweede plaats aan de Champions’ play-offs op gelijke hoogte met leider Genk, maar na de eerste speeldag moeten de Unionisten Genk (drie punten meer) en Antwerp (één punt meer) voor zich dulden. Een overwinning in Brugge zaterdagavond is al bijna een must.

Nee, tegen Antwerp ging het helemaal niet zoals gehoopt voor Union. Toegegeven: de Great Old speelde een erg mature wedstrijd, terwijl er bij Union heel wat misliep. Balverliezen van Lazare en Burgess lagen aan de basis van de twee Antwerp-goals, en Union kon daarnaast zelf bijna geen enkele noemenswaardige kans bij elkaar voetballen.

“Natuurlijk wil je zo goed mogelijk aan die play-offs beginnen”, ziet ook Bart Nieuwkoop dat Union zijn start gemist heeft. De 27-jarige Nederlander kon zich zelf in aanvallend opzicht amper doorzetten tegen Antwerp, al liep hij zoals altijd wel de longen uit zijn lijf. “Ik had nochtans niet het gevoel dat we niet klaar waren voor de wedstrijd, dus natuurlijk is het zuur als je dan verliest. Het is een gemiste start.”

Terwijl Union al tien dagen niet meer gespeeld had, kreeg Antwerp afgelopen zondag nog een mentale boost door de beker te winnen. “Of dat kan meespelen? We hadden er eigenlijk net voor kunnen zorgen dat ze in vermoeidheid raakten na die bekerfinale, gewoon door goed druk te zetten en ze geen adem te geven. Dan kan die vermoeidheid toeslaan”, aldus Nieuwkoop. “Maar als je dan exact het tegenovergestelde doet, kan dat net extra energie geven aan de tegenstander. We hebben gewoon te weinig druk gezet op de bal en we gaven Antwerp nooit het gevoel dat hier niets te rapen viel. Normaal moeten we het hebben van het collectief, en als dat even minder gaat, wordt het lastig voor ons.”

Union moet nu ook Antwerp boven zich dulden, terwijl leider Genk al drie punten voorsprong heeft. “Wat onze nederlaag betekent in de titelstrijd? Dat is moeilijk om te zeggen”, wil de rechterwingback nog geen voorbarige conclusies trekken. “Het zal lastig worden, maar dat wisten we op voorhand. We kunnen alleszins stellen dat we niet goed begonnen zijn, dus het is aan ons om een reactie te tonen. In de Champions’ play-offs speel je zes topwedstrijden, en zaterdag hebben we er weer eentje.”

Nog niet gewonnen van Club

Over zaterdag gesproken: de verplaatsing naar Club Brugge wordt meteen van cruciaal belang voor Union, dat best een driepunter pakt om Genk of Antwerp niet verder te zien uitlopen. Makkelijk wordt dat echter niet: sinds zijn promotie kon Union nog geen enkele keer winnen van Club. “Ik weet niet of we zaterdag echt al moeten winnen, daar wil ik me nog niet mee bezighouden. We moeten er zaterdag gewoon weer staan en onze rug rechten. Dat de wedstrijd zo vroeg al komt? Dat zijn we al gewend, we hebben al vaker getoond dat we dat aankunnen.”

Bij een nederlaag in Brugge en een overwinning van Genk op Antwerp, staat Union al zes punten in het krijt op leider Genk. Dan is die titel opeens wel heel ver weg voor Union...