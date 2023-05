Bpost tast in het duister over precieze financiële impact probleemcontracten

Bpost kan nog geen duidelijke inschatting geven over de financiële impact die onregelmatigheden in een aantal overheidscontracten kan teweegbrengen. “Ik beloof dat we in alle transparantie zullen communiceren zodra mogelijk”, zei Audrey Hanard, voorzitter van de raad van bestuur, tijdens een persbriefing.

LEES OOK. Kabinetsmedewerker De Sutter die betaald werd door Bpost volgde wel degelijk omstreden contract over krantenconcessie op

Bpost kwam donderdagavond niet met veel extra informatie over de verdachte contracten op de proppen in zijn kwartaalverslag. Voorzitter Hanard gaf na de publicatie wel wat extra duiding tijdens een online persbriefing, aan de zijde van interim-CEO Philippe Dartienne.

De twee benadrukten dat ze fouten uit het verleden willen rechttrekken. “We zitten niet in het diepste van de crisis. Integendeel: we zijn eruit aan het geraken. Maar ik begrijp dat men het omgekeerde kan denken”, zei Hanard.

De verdachte toestanden die boven water zijn gekomen tijdens een doorlichting van drie contracten met de overheid, zullen “waarschijnlijk een belangrijk negatief effect hebben”, herhaalde Bpost. De contracten waren vorig jaar goed voor 104 miljoen euro omzet.

Veel is echter nog onduidelijk, zowel voor de impact van het mogelijk problematisch tot stand gekomen contract voor de krantenbedeling als voor de nadien opgedoken problemen met andere overheidscontracten.

In verband met het krantencontract denkt Bpost momenteel dat een mededingingsboete bijvoorbeeld “mogelijk maar niet waarschijnlijk” is. Het is dan weer wel “waarschijnlijk” dat Bpost nog kan deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Het bedrijf wil ook samenwerken met het openbaar ministerie “om het risico op strafrechtelijke handhaving te beperken”.

Ook rond de drie contracten waarbij Bpost volgens het intern onderzoek mogelijk niet in lijn met de wet werkte, hangt nog veel mist. Mogelijk betaalde de overheid te veel voor die diensten. Bpost riskeert dat het een deel van de inkomsten zal moeten terugbetalen, volgens Dartienne “in het meest pessimistische scenario tot tien jaar terug”.

“Twijfelachtig”

Onredelijke marges kunnen verboden staatssteun inhouden, waardoor de contracten onwettig kunnen zijn. Maar bij Bpost staat nog niet vast dat de marges daadwerkelijk illegaal waren. “Wel dat ze twijfelachtig waren”, dixit Hanard. Daarom nemen externe specialisten ze nu onder de loep. Een timing daarvoor is er niet.

Hanard benadrukte echter dat het bedrijf niet alleen wettelijk in orde wil zijn, maar ook op ethisch vlak. “Marges zouden beschouwd kunnen worden als onredelijk door onze hoofdaandeelhouder en het grote publiek. Daarom wilde de raad van bestuur communiceren en al maatregelen nemen voor de toekomst. We willen een voorbeeld zijn.”

Dat houdt in dat Bpost bepaalde marges - zelfs als ze legaal zouden blijken - naar een “redelijk” niveau wil terugbrengen. Hanard gaf aan dat Bpost zo wil aantonen dat het een betrouwbare partner is voor de overheid.

De raad van bestuur heeft al beslist om bepaalde contracten van de betrokken diensten aan te passen. Dat resulteert dit jaar al in een concrete impact op de winst. Bpost gaat uit van 25 tot 50 miljoen euro operationele winst (ebit) minder dit jaar. In de resultaten van het eerste kwartaal is al een inkomstendaling van 6,3 miljoen euro verrekend, zijnde een vierde van 25 miljoen euro. Of de impact nog groter zal worden door fouten in het verleden, is niet duidelijk.