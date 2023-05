Invloedrijke Keniaanse predikant op borgtocht vrijgelaten na drama in Shakahola-bos

Een Keniaanse rechtbank heeft donderdag de vrijlating op borgtocht bevolen van de invloedrijke predikant Ezekiel Odero. Die werd vorige week opgepakt in het kader van het onderzoek naar de dood van 109 personen in het Shakahola-bos, in het zuidoosten van Kenia.

De onderzoekers vermoeden dat er zich enkele aanhangers van Odero’s New Life Prayer Centre and Church onder de slachtoffers bevinden. “Door geen adequate informatie te verstrekken over de staat van het onderzoek, ben ik ervan overtuigd dat de Staat niet te goeder trouw heeft gehandeld door te trachten hem in hechtenis te houden”, verklaarde rechter Joe Omida.

Vrijdag nog hadden de procureurs gevraagd om Odero nog dertig dagen langer in de cel te houden zodat ze hun onderzoek konden voortzetten.

De predikant werd uiteindelijk vrijgelaten na de betaling van 1,5 miljoen Keniaanse shilling (ongeveer 10.000 euro) borg. Hij moet zich een keer per week bij de politie melden en mag zich niet over de zaak uitspreken.

109 lichamen

In het Shakahola-bos, in de buurt van de kustplaats Malindi in het oosten van Kenia, werden minstens 109 levenloze lichamen aangetroffen. Het zou voornamelijk gaan om leden van de christelijke sekte Good News International Church. Sekteleider Mackenzie Nthenge zou de slachtoffers ervan hebben overtuigd dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze zichzelf uithongerden. Hij wordt samen met zeventien anderen vervolgd voor terrorisme.