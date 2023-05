Servië schorst afgifte nieuwe wapenvergunningen voor twee jaar na schietpartij op school

Een dag na een bloedbad op een school in Belgrado waarbij negen doden vielen, heeft de Servische regering de afgifte van nieuwe wapenvergunningen voor twee jaar opgeschort. Daarnaast zal het ministerie van Binnenlandse Zaken de komende drie maanden strengere inspecties uitvoeren bij wapenbezitters om te controleren of vuurwapens en munitie volgens de regels worden bewaard. Dat heeft het kabinet donderdag in zijn vergadering besloten, meldt het persbureau Beta.