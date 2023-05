Tine De Caigny wil zo snel mogelijk vaste waarde bij Anderlecht zijn: “Mijn voetbalhart blijft voor paars-wit slaan”

In het hol van de leeuw veroverde Anderlecht een zesde opeenvolgende titel. Het was al de tiende landstitel, waardoor het vrouwelijke RSCA nu ook tot de sterrenteams behoort. Naast dat sterretje boven het logo op de shirts, werd ook de transfer van Tine De Caigny bekendgemaakt, die na twee jaar Hoffenheim terugkeert naar de oude schaapsstal.

Zaterdag trekt de kersverse landskampioen naar Aalter voor een galamatch tegen Club YLA. De wedstrijd is enkel nog voer voor de statistieken. Het laat zich trouwens raden dat coach-manager Dave Mattheus alles uit de kast wil halen om volgend seizoen een zevende opeenvolgende landstitel te veroveren. Mattheus moet wel op zoek naar een vervangster voor doelvrouw Justien Odeurs, maar voor de aanvalslinie werd wel al een grote vis binnengehaald met Tine De Caigny. De 25-jarige aanvalster uit Beveren-Waas proefde van de Champions League met Hoffenheim, maar ze kende een moeilijk tweede seizoen in de Bundesliga. Ze koos daarom voor een terugkeer naar Anderlecht, waar ze vier landstitels veroverde en ook de Gouden Schoen 2020 op haar palmares mocht schrijven.

Tine De Caigny zat zaterdag op de tribune in Leuven en veerde op toen Sarah Wijnants in de eerste minuut al de basis legde voor de zege en de landstitel. “Ja, ik was zaterdag supporter van Anderlecht. Mijn voetbalhart blijft steeds voor paars-wit slaan. Ik ben blij dat Anderlecht zich tot kampioen kroonde en opnieuw Champions League speelt. Ik zag een hoogstaande topper waarin Anderlecht door de vroege treffer meteen op rozen zat”, aldus De Caigny, die drie dagen later haar krabbel zette onder een contract dat haar twee jaar aan Anderlecht verbindt. “Mijn eerste seizoen bij Hoffenheim werd een schot in de roos. Ik vergaarde veel speelminuten en we haalden de Champions League. Mijn tweede seizoen verliep minder goed. Ik stond anderhalve maand aan de kant en nadien moest ik hard knokken om mijn basisplaats terug te winnen. Het klikte niet tussen de speelsters en de technische staf en het kwam tot een trainerswissel, waarbij de T2 overnam. Toen begon ik een terugkeer naar België te overwegen. Meerdere clubs toonden interesse, maar Anderlecht is de club van mijn hart en genoot de voorkeur.”

Afscheid in Duitsland

Tine De Caigny wordt ook herenigd met haar vriendin Laura Deloose, met wie ze in Bornem woont. Ze komt echter niet terug naar België om persoonlijke redenen, maar wel om te voetballen. “Anderlecht gaat de professionele toer op met trainingen overdag. Dat klinkt me als muziek in de oren”, zegt De Caigny. “Ik kijk al uit naar de hervatting van de trainingen, al focus ik me nu eerst op een mooi afscheid bij Hoffenheim. In de nieuwe thuishaven in Zaventem speelde ik nooit eerder, maar daarbuiten wordt het een flashback naar twee jaar geleden.”