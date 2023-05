Inkomsten La Liga bijna op niveau van voor coronapandemie

Het Spaanse profvoetbal is bijna op hetzelfde inkomstenniveau gekomen als voor COVID-19. Dat blijkt uit het jaarverslag dat La Liga donderdag publiceerde. Met 4,838 miljard euro aan inkomsten in het seizoen 2021-22 zijn de 42 Spaanse clubs uit de eerste en tweede divisie “qua inkomsten praktisch teruggekeerd naar de cijfers van voor de pandemie”, schrijft La Liga.

De Spaanse clubs gaven 4,978 miljard euro uit, waarvan 2,3 miljard euro aan salarissen van spelers en clubpersoneel. Er werd een verlies geleden van 140,1 miljoen euro, maar volgens La Liga “hebben de Spaanse clubs de laagste cumulatieve verliezen geregistreerd van de vijf grote competities (Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk en Italië, nvdr.)”. “Het toont het succes en de robuustheid aan van een model dat is gebaseerd op financiële duurzaamheid”, aldus de Spaanse profliga in een verklaring.

In vergelijking met het seizoen 2020-2021, dat sterk te lijden had onder de coronarestricties, waardoor de inkomsten onder de vier miljard gezakt waren, zijn de inkomsten van vorig seizoen met 22,6 procent gestegen. De belangrijkste inkomsten kwamen uit televisierechten (ongeveer 1,7 miljard euro), maar het verschil met het vorige seizoen was vooral te danken aan de terugkeer van het publiek in de stadions. De inkomsten uit wedstrijddagen stegen namelijk met 123 procent tot 884 miljoen euro. Verder daalden de inkomsten uit transfers met 25,8 procent tot 402 miljoen euro. Door de dikke 4,8 miljard euro inkomsten is La Liga na de Premier League de Europese competitie met de meeste inkomsten.