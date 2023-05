Opvallend: Italiaanse verdediger moet vijf jaar de cel in wegens wedstrijdvervalsing en bendevorming

Armando Izzo, een 31-jarige Italiaanse verdediger van Serie A-club Monza en tevens drievoudig international, is donderdag door de rechtbank van eerste aanleg in het Zuid-Italiaanse Napels veroordeeld wegens wedstrijdvervalsing en bendevorming, zo bevestigde zijn club in een persmededeling. Volgens Italiaanse media moet hij vijf jaar de gevangenis in.

Het gaat om een zaak die dateert uit het seizoen 2013-2014, toen Izzo in de Serie B uitkwam voor Avellino. Hij wordt ervan beschuldigd op 17 mei 2014 het duel tussen Modena en Avellino (1-0) vervalst te hebben, samen met twee ploegmaats: Francesco Millesi en Luca Pini. Ook zij zullen zich nog voor de rechtbank moeten verantwoorden.

De vervalsing zou gebeurd zijn in opdracht van de Vanella Grassi, een clan binnen de Napolitaanse maffia. Izzo zou akkoord gegaan zijn om in ruil voor een geldsom het resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden. Procureur Maurizio De Marco had daarvoor een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden geëist. Izzo’s neef, Umberto Accursio, wordt aanzien als de bendeleider. Net als bendelid Salvatore Russo werd hij veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar. Voor de vermeende vervalsing van het duel tegen Reggina, een week later op 25 mei 2014, werd Izzo vrijgesproken.

Voor de feiten kreeg Armando Izzo eerder al van de Italiaanse Voetbalbond FIGC een schorsing van achttien maanden, die in beroep werd teruggebracht naar zes maanden. In een mededeling betuigt Monza zijn steun aan zijn speler, die “niets met het criminele milieu te maken heeft”. Volgens de club zijn de advocaten van de speler teleurgesteld met de uitspraak en wachten ze de motivatie nog af om te beslissen of er al dan niet beroep zal worden aangetekend.