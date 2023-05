Inheemse volkeren eisen excuses voor Britse koloniale verleden

Inheemse leiders uit twaalf landen eisen in aanloop naar de kroning excuses van koning Charles, voor de gevolgen van het Britse kolonialisme. In een brief vragen ze de nieuwe vorst formeel zijn excuses aan te bieden, om de rijkdom van de Britse kroon te herverdelen en om kunstschatten en artefacten terug te geven.

“We weten dat dit voor de koninklijke familie een moeilijk gesprek zal zijn om aan te gaan, maar verandering begint bij luisteren”, zei Nova Peris een voormalige Australische senator, olympische atlete en Aboriginal. De brief werd ondertekend door leiders uit Antigua en Barbuda, Australië, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia en Saint Vincent en de Grenadines. “Wij, de ondertekenaars, roepen de Britse monarch, koning Charles III, op de dag van zijn kroning op om de verschrikkelijke impact te erkennen van de kolonisatie van en de genocide op de inheemse en onderworpen volkeren”, zegt de brief nog. (jvr)