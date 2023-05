Fuego-vulkaan in Guatemala uitgebarsten

In Guatemala is de vulkaan Fuego, gelegen nabij de hoofdstad Guatemala-Stad en de meest actieve in Centraal-Amerika, donderdag uitgebarsten, zo meldt de Civiele Bescherming.

“Een toename van de activiteit van de vulkaan Fuego is bevestigd”, zei de Coördinatie voor Rampenbestrijding (Conred). Het agentschap maakt melding van “pyroclastische stromen”, een mengsel van gas, waterdamp en puin bij zeer hoge temperaturen, waardoor as neerregent op zeven dorpen in de directe omgeving.

De uitbarsting begon donderdagochtend vroeg, aldus Conred, dat waarschuwt voor risico’s op een verslechtering van de situatie.

De vulkaan Fuego, gelegen op een hoogte van 3.763 meter, ligt op slechts 35 km van de hoofdstad. Bij zijn laatste uitbarsting in december 2022 moest de internationale luchthaven van Guatemala worden afgesloten, evenals een drukke weg tussen de toeristische stad Antigua Guatemala en het zuiden van het land.

Op 3 juni 2018 begroef een vuurwolk van de vulkaan het dorp San Miguel Los Lotes, waarbij 215 mensen omkwamen en evenveel mensen werden vermist.

In Guatemala zijn nog twee andere vulkanen actief: Santiaguito (in het westen van het land) en Pacaya (in het zuiden).