Mogelijk nog maanden wachten op nieuwe CEO bij Bpost

Sinds het vertrek van Dirk Tirez in december wordt Bpost geleid door interim-CEO Philippe Dartienne. Tirez verdween nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen.

Hanard legde uit dat eerst de tijd werd genomen om een duidelijk profiel te maken van de gewenste CEO en om “te leren van het verleden”. “Het is een collectieve verantwoordelijkheid, maar we kunnen helaas niet zeggen dat de vorige CEO’s een succes zijn geweest”, zei ze. De voorganger van Tirez, Jean-Paul Van Avermaet, was ook al in opspraak geraakt.

“We hebben het proces uitgestippeld”, zei Hanard over de huidige stand van zaken in de zoektocht. “We hebben er het volle vertrouwen in dat we tot de juiste kandidaat zullen komen. Het zal misschien nog een aantal maanden duren, maar ik zoek liever de juiste kandidaat dan overhaast snel iemand te benoemen.”

Hanard zei nog dat het bedrijf volgens haar heel goed draait onder interim-CEO Dartienne. “Ik heb niet het gevoel dat dit een belemmering is voor het bedrijf.”