Nog twee wedstrijden en het seizoen van Beerschot zit er op. Voor Marco Weymans volgt in juni nog een belangrijke interland met Burundi. — © BELGA

Antwerpen

Marco Weymans blijft nog een jaartje langer op het Kiel. Beerschot heeft woensdag de optie in het aflopende contract van de 25-jarige linksback gelicht. De goedlachse Weymans stapt later deze maand ook in het huwelijksbootje met zijn Amerikaanse verloofde.