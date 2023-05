Basaksehir wint met 1-0 van Ankaragücü in heenmatch halve finale Turkse beker

Adnan Januzaj heeft donderdag met Basaksehir een 1-0-zege geboekt tegen Ankaragücü in de heenmatch van de halve finales van de Beker van Turkije. De return is voorzien op 23 mei.

Basaksehir speelde ruim een helft met een man minder, na een rode kaart in de 42e minuut voor Ahmed Touba (ex-Club Brugge en -OH Leuven). Diep in de blessuretijd trof Joao Figueiredo (90.+6) raak. Januzaj werd in de 66e minuut naar de kant gehaald.

In de andere halve finale staat Sivasspor tegenover het Fenerbahçe van Michy Batshuayi. In de heenwedstrijd werd er woensdag niet gescoord in Sivas.