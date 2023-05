Wat een beelden! Napoli viert eerste landstitel sinds Maradona-tijdperk en dat zorgt voor uitzinnige fans

Napoli kroonde zich donderdagavond voor het eerst in 33 jaar kampioen van Italië. De derde landstitel in de geschiedenis, de eerste sinds het Maradona-tijdperk. Napels maakt zich op voor één langgerekt feestweekend. De beelden vanuit Italië spreken boekdelen. Zuid-Italië staat in vuur en vlam.

Het eigen Diego Armando Maradonastadion was donderdag uitverkocht, ondanks het feit dat Napoli een uitwedstrijd moest afwerken op Udinese. Zowat 55.000 tifosi volgden het duel op grote schermen en zagen de Societa Sportiva Calcio Napoli voor het eerst sinds 1990 de Scudetto grijpen. Dat is nog maar de derde in totaal, nadat Maradona de club in 1987 voor het eerst naar de Italiaanse titel had geloodst, een jaar na zijn WK-triomf met Argentinië in Mexico. Dat waren de Gouden Jaren voor Napoli, met ook nog winst in de UEFA Cup (1989), Coppa Italia (1987) en de Supercoppa (1990).

