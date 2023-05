Apple ziet omzet dalen, inkomsten uit iPhone-verkoop wel omhoog

Traditiegetrouw is het kwartaal, het tweede van het gebroken boekjaar van het techconcern, een mindere periode voor Apple.

De totale omzet bedroeg 94,8 miljard dollar, omgerekend ruim 86 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 97,3 miljard dollar. Het leeuwendeel van die inkomsten was afkomstig uit de verkoop van iPhones, in totaal 51,3 miljard dollar. Die inkomsten kwamen in de eerste maanden van vorig jaar nog uit op 50,6 miljard dollar. Topman Tim Cook spreekt daarbij van een kwartaalrecord voor de telefoons van Apple. Onder de streep bleef een winst over van 24,2 miljard dollar.

De dienstentak, die alles omvat van Apple Pay tot muziekstreamingabonnementen en verlengde garantie, kende een aantal nieuwe producten. Zo biedt Apple in de VS uitgesteld betalen aan. Ook kunnen klanten met een Apple-creditcard daar sinds kort een spaarrekening bij openen. Die laatste dienst werd evenwel pas na afloop van het kwartaal geïntroduceerd. Naast de gestegen inkomsten uit de verkoop van iPhones steeg ook de omzet uit deze diensten, van 19,8 miljard dollar naar 20,9 miljard dollar op jaarbasis.

Apple had eerder last van de afkoelende economie. Daar is nog altijd sprake van en in de Verenigde Staten wordt veel gepraat over een mogelijke recessie. In Europa daarentegen is die angst wat weg aan het ebben en in China, een belangrijke markt voor Apple, trekt de economie na de heropening weer aan. Al gaat dat nog wel met horten en stoten.