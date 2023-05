Waarschijnlijk honderdduizenden Oekraïense kinderen gedeporteerd door Rusland, zegt OVSE

Honderdduizenden Oekraïense kinderen zijn waarschijnlijk door Rusland overgebracht naar door Moskou gecontroleerde gebieden in Oekraïne of naar Rusland zelf.

Dat schrijft de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) in een rapport.

“Het lijkt erop dat er een plan is om hen massaal te assimileren”, zei Veronika Bilkova, een professor aan de rechtenfaculteit van Praag, die samen met twee andere experts de studie schreef, donderdag aan de pers.

Het is moeilijk om precies te bepalen hoeveel kinderen gedeporteerd werden, omdat dat beleid al begon in 2015, na de annexaties van de Krim, beklemtoonde ze. “Volgens de laagste schattingen die we konden vinden, ligt het aantal rond de 20.000. Maar Russische en Oekraïense bronnen suggereren cijfers die tien keer hoger liggen of zelfs meer”, zei Bilkova. “Dit is dus echt een enorm fenomeen.”

Heropvoeding en militaire training

Het 82 pagina’s tellende rapport noemt veelvuldige schendingen van de rechten van kinderen met een systematisch patroon van integratie in Russische gezinnen in plaats van hulp bij het vinden van familieleden. Zo’n praktijk “kan een misdaad tegen de menselijkheid vormen”, concludeert het rapport.

Rusland beweert “gevluchte” kinderen te beschermen, maar volgens de auteurs van het document heeft het “wettelijke en politieke maatregelen genomen (...) om de verwerving van het Russische staatsburgerschap en hun plaatsing in pleeggezinnen te bevorderen”.

De overgedragen jonge Oekraïners worden ook “blootgesteld aan een pro-Russische informatiecampagne met als doel hen te heropvoeden. Ze worden ook onderworpen aan militaire training”.

Oorlogsmisdaad

Het rapport is gebaseerd op schriftelijke bronnen, een twintigtal interviews en een bezoek aan Kiev in april. Rusland heeft geweigerd mee te werken.

Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin wegens de oorlogsmisdaad illegale deportatie van kinderen.

Volgens officiële cijfers hebben de Oekraïense autoriteiten tot nu toe slechts 360 kinderen teruggevonden, terwijl het aantal slachtoffers op meer dan 19.000 wordt geschat.

De 57 leden tellende OVSE werd in 1975 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog opgericht om de betrekkingen tussen het Oosten en het Westen te bevorderen, maar haar functioneren werd de afgelopen maanden bemoeilijkt doordat Moskou verschillende belangrijke beslissingen blokkeerde.