Zeven doden bij schietpartij op school in Pakistan

Bij een schietpartij op een school in Pakistan zijn zeker zeven mensen gedood, onder wie vijf lesgevers.

De lokale politie van het district Kurram, in de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa, denkt dat het om een religieus gemotiveerde daad gaat. Twee gewapende mannen openden het vuur nadat ze het schoolgebouw hadden bestormd.

De slachtoffers waren uitsluitend islamitische sjiieten. Het gaat om vijf leraars en twee arbeiders. Volgens een plaatselijke agent wilden de aanvallers de dood van een soennitische leraar wreken, die eerder op de dag werd gedood bij een gewapende aanval.

“Toen de twee aanvallers de school binnenkwamen, identificeerden ze de sjiieten en isoleerden hen alvorens het vuur te openen”, vertelt Muhammad Imran, de politiechef van het noordwestelijke district Kurram.

De regio vreest nu voor verdere wraakacties.

In het district Kurram zijn botsingen tussen de religieuze gemeenschappen een terugkerend verschijnsel. Volgens de plaatselijke politie zijn sinds 2001 al ongeveer 4.000 mensen omgekomen door religieus geweld. Anders dan in het overwegend soennitische Pakistan, belijdt de meerderheid van de inwoners in deze regio de sjiitische islam.