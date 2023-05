Wagner-baas Prigozjin haalt zwaarder dan ooit uit naar Russische legerleiding in video naast lijken van gesneuvelden: “Ze sterven zodat jullie vet kunnen worden achter jullie dure bureaus”

Prigozjin houdt in een video op sociale media – staand naast de lijken van tientallen gesneuvelde Wagner-strijders – een tirade gericht op de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de stafchef van het Russische leger generaal Valeri Gerasimov. Hij beschuldigt hen ervan verantwoordelijk te zijn voor de militaire tegenslagen van de afgelopen maanden, met name in Bachmoet (waar de Wagner Group na maanden en ondanks bijzonder zware verliezen nog steeds geen doorbraak kon forceren).

Prigozjin herhaalde ook zijn ergernis over uitblijvende munitieleveringen. “Jullie zijn uitschot, dat daar in jullie dure clubs zit. Jullie kinderen genieten van het leven, en nemen hun belachelijke Youtube-video’s op. Jullie denken dat jullie de meesters van dit bestaan zijn. Jullie denken dat jullie recht hebben op die stapels munitie”, klinkt het verwijtend. “Wel, we praten over eenvoudige wiskunde: als jullie die munitie zoals afgesproken geleverd zouden hebben, zouden er vijf keer minder doden gevallen zijn. Deze mannen kwamen naar hier als vrijwilligers, en nu sterven ze zodat jullie vet kunnen worden achter jullie chique bureaus. Dit zijn vaders. Zonen. En het uitschot dat ons geen munitie geeft, zal godverdomme hun ingewanden opeten in de hel. We komen 70 procent munitie tekort. Sjojgu, Gerasimov: waar is de verdomde munitie? Kijk naar hen!”, roept Prigozjin, wijzend naar de lijken van zijn mannen.

Positie onder druk

De positie van Prigozjin is precair: de man was jarenlang een belangrijke steunpilaar voor de Russische president Poetin, want de Wagner Group voerde allerlei klusjes uit waar het reguliere Russische leger niet voor gebruikt kon worden. Maar naarmate de oorlog in Oekraïne slechter verliep voor Rusland, is aan de top van de Russische machtspiramide een machtsstrijd losgebarsten waarbij verschillende facties de schuld voor het falende offensief op elkaar proberen af te schuiven.

Prigozjin behield al die tijd zijn greep op de Wagner Group, maar haalde de afgelopen maanden – naarmate zijn positie en prestige meer onder druk kwam te staan – steeds zwaarder uit naar hooggeplaatste Russische officials. Volgens sommige bronnen probeert Prigozjin daarmee ook zijn imago in de Russische publieke opinie te versterken, met het oog op een politieke carrière in de toekomst.

Mogelijk is het ook in het kader van die machtsstrijd dat Prigozjin de recent ontslagen viceminister van Defensie Michail Mizintsev – de zogeheten ‘beul van Marioepol’ – heeft aangeworven. Mizintsev – die werd beschouwd als een mannetje van Prigozjin – was bij Defensie verantwoordelijk voor logistiek , maar werd ontslagen omdat de Russische oorlogsmachine op dat vlak schromelijk tekortschiet. In een andere video op het Telegram-kanaal van de Wagner Group is nu echter te zien dat hij alweer aan de slag is, schijnbaar als adjunct-commandant van het huurlingenbedrijf.