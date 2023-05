Onze man viert de titel tussen de Napoli-fans: een feest waar Maradona stikjaloers op zou zijn

Een collectief orgasme. Voor het eerst in 33 jaar is Napoli Italiaans kampioen en dat zorgt in de stad voor waanzinnige taferelen. De Napolitanen geloven zelfs dat Diego Maradona - de held die hen in 1987 en 1990 hun eerste titels schonk - de ploeg naar dit succes leidde. La mano di dio, weet u wel. Wij kochten een Napoli-shirt, vereerden zowaar een haarpluk van Maradona en stortten ons in het feestgedruis. Forza Napoli.