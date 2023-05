“Vermoord mij dan ook”: wat baron Guy Ullens zei tegen zijn zoon, nadat die zijn stiefmoeder had doodgeschoten

De arrestatie van Nicolas Ullens is verlengd. Dat meldt La Dernière Heure. De reconstructie van het moment waarop de man zijn stiefmoeder barones Mimi Ullens doodschoot, zal plaatsvinden op 16 mei.

Nicolas Ullens schoot zijn stiefmoeder op 29 maart dood, terwijl ze haar woning in het Waals-Brabantse Lasne verliet in een Volkswagen Golf. Nicolas Ullens zou eerst een keer door de voorruit hebben geschoten, en daarna nog eens vijf keer geschoten hebben op zijn stiefmoeder.

Zijn vader, baron Guy Ullens, zat op dat moment naast zijn vrouw in de wagen en raakte zelf lichtgewond. Volgens La Dernière Heure zou de man verschrikt en wanhopig tegen zijn zoon hebben uitgeroepen: “Je hebt haar vermoord, vermoord mij dan ook”.

Volgens de advocaat van Nicolas Ullens is die verklaring, die in het strafdossier staat, belangrijk met het zicht op het motief voor de moord. “Het gaat niet alleen om het geld (zoals algemeen wordt aangenomen, red.). Het is ook een kwestie van menselijke relaties. Van een conflict tussen mijn cliënt, zijn vader, en zijn schoonmoeder”, klinkt het.