Irakese man in Hasselt aangehouden voor oorlogsmisdaden en terreurdaden, waarbij in Irak minstens 376 mensen stierven

In Hasselt is woensdag een Irakese man opgepakt die verdacht wordt van oorlogsmisdaden en terroristische activiteiten. Hij zou betrokken zijn bij een terreurcel van Al Qaeda die minstens 376 mensen doodde. Dat meldt het federaal parket.

De Irakese man, geboren in 1979, woont sinds 2015 in ons land. Er werd woensdag een huiszoeking uitgevoerd in zijn woning in Hasselt, en de man werd daarbij opgepakt. Hij werd meegenomen voor verhoor en later aangehouden door de onderzoeksrechter, op verdenking van verschillende moorden met terroristisch oogmerk, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Meer concreet wordt de man ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van een terroristische cel die banden heeft met terreurgroep Al Qaeda. Die zou mee verantwoordelijk geweest zijn voor een reeks bomaanslagen in de buurt van Bagdad, in Irak, in 2009 en 2010. Daarbij kwamen minstens 376 mensen om het leven en raakte minstens 2.300 mensen gewond.