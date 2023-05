Jongen (12) geschept door auto in fietsstraat aan schoolpoort: in levensgevaar naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 8.10 uur in de Sint-Jozefstraat in Torhout. Dat is een smalle fietsstraat waar fietsers altijd voorrang hebben. De straat is vooral in de ochtendspits erg druk omwille van het vele schoolverkeer. In de straat ligt de Vives Hogeschool en de Sint-Rembertschool. Het is daar dat het ongeval gebeurde. (lees verder onder de foto)

© jelle houwen

“Het gaat om een jongen van 12 jaar die volgens de eerste info opgeschept werd door een auto”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De jongen kwam op straat neer en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Na verzorging ter plaatse werd de jongen overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare.”

“De straat is volledig afgezet voor het verkeer om de nodige vaststellingen te kunnen doen”, aldus nog de politiewoordvoerster. “Heel wat schoolkinderen zagen het ongeval gebeuren. Onze dienst slachtofferhulp is ter plaatse op hen bijstand te verlenen.”

De ouders van het jongetje werden intussen op de hoogte gebracht van het tragische ongeval.

Wellicht komt ook een verkeersdeskundige nog ter plaatse.