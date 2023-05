Eerste pleisterverkoop van Rode Kruis-Vlaanderen brengt 4 miljoen euro op: “Historisch succes”

De eerste editie van de pleisterverkoop ten voordele van de lokale afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen was een schot in de roos. Er werden meer dan 400.000 pleisters verkocht, goed voor een opbrengst van 4 miljoen euro.

Na meer dan 60 jaar stickers verkopen, verkochten de 13.000 Rode Kruisvrijwilligers de voorbije twee weken pleisters aan kruispunten en in supermarkten. Meer dan 400.000 pleisters werden verkocht, goed voor 4 miljoen euro opbrengst. De 223 lokale afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen gebruiken hun opbrengst voor de aankoop van onder meer ambulances, tenten, lesmateriaal voor eerstehulpopleidingen of in sociaal geëngageerde activiteiten zoals de werking van de Zorgbib of het Brugfigurenproject.

De opbrengst is een opsteker voor Rode Kruis-Vlaanderen. Dit jaar werd de sticker vervangen door een pleister en steeg de prijs van 5 euro naar 10 euro. Door corona was de opbrengst van de voormalige stickeractie sterk gedaald waardoor het koffiedik kijken was wat de nieuwe actie zou opbrengen.

“De laatste jaren voor corona schommelde de opbrengst van de actie - toen met stickers - telkens rond de 3,3 miljoen euro”, laat Rode Kruis-Vlaanderen weten. “In 2020 kon er door de coronapandemie geen stickerverkoop plaatsvinden en werd er enkel met vrije bijdragen gewerkt. Dat leverde toen ‘maar’ 850.000 euro op. In 2021 was er wel terug een stickeractie, maar met beperkingen, waardoor de opbrengst op 1,8 miljoen euro bleef steken. Vorig jaar was er voor het eerst terug een volwaardige editie, met 2,6 miljoen euro als resultaat.”

“De pleister is ongetwijfeld een blijver”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove. “De 223 lokale Rode Kruisafdelingen hebben financieel een aantal moeilijke jaren achter de rug, want deze actie is altijd hun grootste bron van inkomsten. Net daarom is het succes van deze eerste editie met de pleisters zo belangrijk: de lokale afdelingen hebben deze financiële steun broodnodig. We zijn dus enorm blij om te zien dat de nieuwe formule werkt.”