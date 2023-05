Witte Huis rekent op technologiebedrijven om publiek te beschermen tegen gevaren van AI: “Hun morele plicht”

“De private sector heeft de ethische, morele en wettelijke plicht om de veiligheid en beveiliging van zijn producten te verzekeren”, klonk het in een persbericht van het Witte Huis. Dat werd verspreid na een ontmoeting tussen Harris en de CEO’s Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI) en Dario Amodei (Anthropic).

Harris erkende dat AI het potentieel heeft om het dagelijks leven te verbeteren. Maar het kan tegelijk ook een bedreiging voor de veiligheid, de mensenrechten en privacy vormen en het vertrouwen van het publiek in de democratie ondermijnen. “Er zit veel potentieel, maar ook veel gevaar in wat jullie doen”, vatte president Joe Biden samen.

In het Witte Huis staat men niet afkerig tegenover nieuwe wetgeving rond AI, al maken de spanningen in het Amerikaans Congres snel ingrijpen weinig waarschijnlijk. En dus wordt gekeken naar de bedrijven zelf. Op Europees niveau hoopt men tegen eind dit jaar op regelgeving via de Artificial Intelligence Act.

“Verrassend eens”

Sam Altman, topman van OpenAI, bevestigde na de ontmoeting op het Witte Huis dat ook de bedrijfsleiders “het verrassend eens zijn over wat er moet gebeuren. AI-chatbots kunnen snel intelligenter zijn dan wijzelf”, zei hij.

Eerder deze week luidde ook al de “godfather” van de AI, Geoffrey Hinton, de alarmbel over de gevaren van deze technologie. In maart werd een open brief gepubliceerd, mede ondertekend door Elon Musk en Apple-oprichter Steve Wozniak, waarin opgeroepen werd een pauze in te lassen in de uitrol van AI. Tegenstanders waarschuwen dan weer voor “overregulering” waaruit bijvoorbeeld Chinese techbedrijven een strategisch voordeel zouden halen.