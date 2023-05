Adidas blijft worstelen met Kanye West: omzet krijgt klappen door berg Yeezy-spullen

Adidas zette de samenwerking met Kanye West vorig jaar stop, onder meer na antisemitische uitspraken van de muzikant. Nochtans was die samenwerking eerder erg succesvol: Adidas commercialiseerde de Yeezy-sneakers die door Ye werden ontworpen, en die erg populair zijn. Het einde van die samenwerking kostte Adidas al miljoenen euro’s, zadelde het bedrijf met een immense stock aan Yeezy-spullen op, en er dreigt ook een rechtszaak van ontevreden Adidas-beleggers.

Ook in de cijfers over de eerste drie maanden is de impact van het wegvallen van Yeezy nog voelbaar. De omzet daalde met een procent tot 5,3 miljard euro. In Noord-Amerika zakte de verkoop 20 procent. Zonder Yeezy zou dat 5 procent zijn geweest. Adidas deed het dan wel weer goed in onder meer Latijns-Amerika en delen van Azië.

Dat is wel beter dan analisten hadden gehoopt. Ook operationeel deed Adidas beter dan verwacht, met een winst van 60 miljoen euro. Netto verloor Adidas in de drie eerste maanden van het jaar 24 miljoen euro, terwijl er een jaar geleden nog 310 miljoen euro overbleef. De Duitse groep herhaalde vrijdag dat het een operationeel verlies van 700 miljoen euro verwacht dit jaar, indien het er niet in slaagt de berg Yeezy-producten weg te werken.