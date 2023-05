De vraag waar vlak voor de kroning het wildst over gespeculeerd wordt: wie mag met koning Charles het balkon op?

Aan de vooravond van de kroning van koning Charles is nog steeds niet duidelijk wie zaterdagnamiddag met de kersverse koning op het beroemde balkon van Buckingham Palace zal poseren voor de traditionele foto. Het moment op het balkon is van een erg grote symbolische waarde in het Verenigd Koninkrijk, en gezien de gespannen situatie binnen de koninklijke familie wordt er met extra nieuwsgierigheid naar uitgekeken.