Ook in 1995 werd Bob Beijer, voormalig BOB’er, al eens gearresteerd. — © BELGA

Bob Beijer – “eeuwige verdachte” in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar nooit officieel in verdenking gesteld – werd onlangs gearresteerd in het Thaise Pattaya. Daarvoor werd een valse filmcrew ingeschakeld. Het leidde niet tot een doorbraak.