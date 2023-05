Scoutsleider verspreidde beelden van bijna 200 meisjes en vrouwen: “Dealer van naaktbeelden”

Tegen de 27-jarige Truiense scoutsleider, die naaktbeelden van 199 minder- en meerderjarige meisjes verspreidde, is de opschorting van straf gevraagd. De verdachte had de foto’s van meerdere slachtoffers uit Sint-Truiden geklasseerd in mapjes en stelde ze online ter beschikking.

De zaak zorgde in het voorjaar van 2018 voor de nodige ophef. Tussen 22 november 2017 en 20 maart 2018 plaatste hij 199 mappen van de slachtoffers via een Nieuw-Zeelandse filehostingsite online. De foto’s waren voorzien van de naam van het slachtoffer en de woonplaats. Via hacking, wraakpornosites en een speurtocht via sociale media geraakte de Truienaar aan de beelden.

De betichte tekende vrijdag net zoals drie slachtoffers present in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Ik heb de naaktfoto’s gewoon beschikbaar gesteld. Ze hadden op dat moment weinig betekenis voor mij. Dat is nu nog steeds zo. Ik was me niet bewust van de gevolgen. De foto’s stuurde ik door naar wie dat vroeg. Geld heb ik er niet aan verdiend.” De rechter polste daarop of hij de impact besefte van zijn daden. “Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik alles weggedaan heb.”

Angst

Het kwaad was intussen geschied en meerdere foto’s en filmpjes zijn een eigen leven gaan leiden. “Onlangs heeft mijn cliënte nog een melding via Linkedin gekregen van een contact die een foto van haar ergens was tegengekomen. Nu nog wordt zij daarmee geconfronteerd. Waar zitten die foto’s nu nog allemaal? Zij leeft hierdoor nog altijd in angst”, aldus een advocate van de burgerlijke partij.

De procureur had het over een dealer van naaktbeelden en over perfide succes. “Het is bijzonder ongeloofwaardig dat het hem niets deed. Hij dacht alleen aan zijn overspannen hormonen en niet aan de gevolgen voor de als lustobject afgeschilderde meisjes. Na zijn verhoor hebben wij hem aangemaand om zich psychologisch te laten begeleiden, maar zover is het nooit gekomen. Zonde. Daarnaast moet ik toegeven dat het dossier twee jaar stil gelegen heeft. Heel spijtig. Ik vraag om de opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden.” Zo meteen is het woord aan de verdediging.