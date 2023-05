Ze waren 2, 4 en 5 jaar toen een man hen achterliet in een station in Barcelona. Bijna veertig jaar later willen Elvira en haar broers weten wat er met hun ouders gebeurd is. De zoektocht heeft al naar diamantroven en valsemunterij geleid. Naar Parijs, Sevilla en Madrid. En nu ook naar Westende. “België is ons laatste spoor. Wie kan ons helpen?”