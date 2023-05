N-VA wil dat telecomoperatoren (zoals Telenet) klanten vergoeden voor ongemak: “Wie stevige tarieven aanrekent, hoort ook correcte service aan te bieden”

Ze willen dat operatoren verplicht worden om klanten te compenseren wanneer hun diensten uitvallen. “Want nu zijn consumenten nog te vaak aangewezen op de goodwill van deze operatoren. Met dit voorstel garanderen we dat hun ongemak vergoed zal worden”, legt Freilich uit. Het systeem bestaat al langer in Nederland en heeft daar zijn nut ook bewezen, zegt hij. Voor België zou dit een primeur zijn. “Ons voorstel werd ook al afgetoetst met de ombudsman. Waar wachten we nog op?”

Anneleen Van Bossuyt wil ook dat de telecomoperatoren hun klantendienstverlening optimaliseren, zoals dat gebeurde bij de energieleveranciers tijdens de piek van de crisis. “Het is onacceptabel dat klantendiensten onbereikbaar zijn of dat consumenten urenlang aan de telefoon moeten hangen om vragen te kunnen stellen. Wie stevige tarieven aanrekent, hoort ook correcte service aan te bieden”, zegt ze. “Een tariefverhoging doorvoeren in tijden waarin je geen gepaste service kan aanbieden, is dan ook ongehoord.”

In verband met de problemen bij Telenet, wordt een afvaardiging van het bedrijf vrijdag ontvangen op het kabinet van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand.