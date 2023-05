Schotse politie verplicht agenten om baard en snor af te scheren

Schotse politieagenten moeten vanaf 29 mei hun baarden en snorren afscheren. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC, op basis van interne berichtgeving die rondgaat bij de Schotse politie. De maatregel is volgens de politie nodig om FFP3-gezichtsmaskers op een hygiënische en effectieve manier te kunnen dragen.

De politie zegt dat de coronapandemie heeft laten zien dat FFP3-maskers het meest effectief zijn. Met de nieuwe maatregel wil de politie duidelijk beleid voeren, en daarmee de veiligheid en gezondheid van het personeel beschermen. Er is wel ruimte voor uitzonderingen, bijvoorbeeld om religieuze of culturele redenen.

Vier agenten zouden een officiële klacht hebben ingediend tegen de aangekondigde maatregel. De belangenorganisatie Scottish Police Federation zegt dat het sinds de aankondiging klachten regent. Voorzitter David Kennedy stelt dat “dergelijke maatregelen alleen als een laatste middel ingezet moeten worden. Er worden relevante vragen gesteld over waarom dit beleid nu wordt ingevoerd.”

De Schotse politie telt 16.615 voltijdse medewerkers. Het is daarmee het grootste politiekorps in het Verenigd Koninkrijk, na de Metropolitan Police in Londen.