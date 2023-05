Servische president belooft land te “ontwapenen” na nieuwe schietpartij

“We zullen overgaan tot een bijna volledige ontwapening van Servië”, zei Vucic tijdens een persconferentie die live te volgen was op de televisie. Uren eerder had een 21-jarige man acht mensen doodgeschoten in drie dorpen in de regio rond de hoofdstad Belgrado. Bij een andere schietpartij in een basisschool in Belgrado eerder deze week kwamen negen mensen om het leven, onder wie acht kinderen en een bewakingsagent.

Volgens Vucic zal de vergunning voor het dragen van lichte vuurwapens, uitgezonderd wapens in het bezit van jagers, aangepast worden. Dat moet het aantal van dit type vergunning van zowat 400.000 terugdringen, tot niet meer dan 30.000 à 40.000 mensen met een vergunning. Hij kondigde ook aan het illegaal wapenbezit aan te pakken.

In het land van zowat 6,8 miljoen inwoners, zijn er meer dan 765.000 legale wapens in omloop, waaronder zowat 360.000 jachtwapens, aldus Vucic. In Servië circuleren heel wat wapens sinds de bloederige burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Bij verschillende conflicten viel het land in de Balkan uiteen in een resem onafhankelijke staten.

Aan journalisten verklaarde de president nog dat nieuwe wetgeving op komst is om een permanente politie-aanwezigheid te verzekeren aan elke school. Daarvoor moeten zowat 1.200 agenten aangeworven worden.