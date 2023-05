Bekende Nederlandse advocate Inez Weski wordt voorlopig geschorst

De 68-jarige Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zit nog altijd in beperking, dat wil zeggen dat ze alleen met haar advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld.

De deken van Rotterdam Peter Hanenberg zegt dat het hem zwaar is gevallen om de Raad van Discipline te verzoeken Weski voorlopig te schorsen. “Daarbij wil ik direct opmerken dat dit een ordemaatregel betreft en nadrukkelijk geen strafmaatregel.”

De ordemaatregel is volgens hem nodig omdat Weski niet in staat is haar praktijk uit te voeren. Op de website van haar kantoor is de profielpagina van Weski ook verwijderd.

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Weski is in ons land bekend omdat ze optrad op het drugsproces rond de vermoorde drugsbaron Silvio Aquino. Ze verdedigde daar de belangen van twee handlangers.