Website van Franse Senaat gehackt door pro-Russische hackers

De internetpagina van de Franse Senaat is sinds vrijdagmiddag ontoegankelijk. Het pro-Russische hackerscollectief NoName eist de aanval op nadat ze in de maand maart al het beheer over de webstek van het Franse parlement overnam.

“Toegang tot de website van de Senaat is verstoord sinds vanmorgen, ons team is volledig gemobiliseerd om alles zo snel als mogelijk weer aan de praat te krijgen”, laat de Senaat weten via Twitter. Verdere info werd niet gegeven.

Het gaat schijnbaar om een service-aanval die de website overspoelt met verzoeken en die daardoor moeilijk toegankelijk maakt’, zegt cybersecurity-expert Nicolas Hernandez, voorzitter van Aleph Networks.

NoName heeft de aanval opgeëist via Telegram, met een boodschap in het Russisch en het Engels waarin de Franse steun aan Oekraïne wordt afgekeurd. “We hebben in de pers gelezen dat Frankrijk met Oekraïne werkt aan een nieuw hulpplan dat mogelijk wapens omvat, evenals verklaringen van minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna, en we hebben de site van de Franse Senaat geblokkeerd”, schrijft NoName.

Eind maart viel de website van het Franse parlement, de Assemblée Générale, om diezelfde redenen al in handen van hetzelfde collectief.

Favoriete doelwit

NoName werd in maart 2022 opgericht en bestaat uit een tachtigtal pro-Russische hackers die instituten uit landen die Oekraïne steunen online aanpakken. Frankrijk is een van hun favoriete doelwitten, en kende de voorbije maanden reeds meerdere aanvallen op overheidswebsites. Woensdag nog werden meerdere Franse gemeentewebsites aangevallen door Russische ‘hacktivisten’.

De pro-Russische collectieven kenden een enorme toename sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Ze handelen steeds zonder losgeld te vragen, in tegenstelling tot de klassieke hackers.