“Westerlo is het Cercle van de Kempen”: Lukas Van Eenoo vecht in Europe play-offs met de Kemphanen tegen de ploeg waar alles voor hem begon

Als Cercle of Westerlo nog de Europe play-offs nog willen winnen, kunnen ze zondag maar beter de drie punten pakken in ’t Kuipje, al vijf jaar de thuishaven van ex-Cercle-speler Lukas Van Eenoo. Hoewel hij tegenwoordig in het nabijgelegen Herselt woont, is de intussen 32-jarige Van Eenoo altijd een West-Vlaming gebleven. “Als we een dagje vrij hebben, keren we altijd nog graag even terug.”

Waar is de tijd dat Lukas Van Eenoo op bevel van Glen De Boeck geen interviews mocht geven omdat die hem te jong vond en in hem bescherming wilde nemen? Het moet in 2008 geweest zijn en de Veldegemnaar was pas 18 jaar. Wat een verschil met nu. Van Eenoo is er intussen 32, is een van de routiniers bij revelatie Westerlo en een open boek. Lukas Van Eenoo was altijd een dankbare jongen voor fans en media. Altijd vriendelijk, beschikbaar en nooit te beroerd om wat uitleg en duiding te geven. De ideale schoonzoon, zeg maar, en zo kennen ze hem na vijf jaar ook in Westerlo, waar hij een van de leiders en sterkhouders is. Vorig jaar kende hij een topseizoen in 1B en keerde door de grote poort terug naar 1A. Bij de start van de competitie liep hij echter een scheurtje op in zijn achillespees en miste zo de heenronde. “Het WK in november kwam mij goed uit, want zo miste ik minder matchen”, aldus Van Eenoo.

Begin januari keerde hij terug in de basis, uitgerekend in Brugge tegen Cercle. Westerlo won gevleid met een goedkope penalty en Van Eenoo weet nog drommels goed dat heel Cercle toen pissed off was. “We speelden toen inderdaad niet zo’n schitterende match en een gelijkspel was een correctere weergave geweest.” Van Eenoo en Westerlo hebben wel een topseizoen achter de rug en de club flirtte zelfs even met de Champions play-offs. “Toen we verloren van Charleroi wisten we dat het moeilijk zou worden en begonnen we toe te leven naar die play-off 2.”

Grote evolutie

Daarin verloor Westerlo op de openingsspeeldag tegen AA Gent en nu zit het samen met Cercle in de achtervolging. “Daarom wordt dit een belangrijk weekend en als we nog willen meedoen voor iets, moeten we nu winnen. Maar bij Cercle zullen ze er ook wel zo over denken. We weten dat het moeilijk wordt, want Cercle is een moeilijk te bespelen ploeg en je bent er nooit klaar mee.”

Hetzelfde kan gezegd worden van Westerlo, al verschilt de manier van voetballen wel. Van Eenoo arriveerde in 2018 in de Kempen en zag de club en de ploeg de voorbije jaren enorm evolueren. “In het begin was er niks, zelfs geen fitness en we konden niet allemaal in de kleedkamer. Nu zijn de faciliteiten top en alles wat een professionele club nodig heeft, is er aanwezig. De Turkse eigenaars zijn heel ambitieus en zijn nu bezig met de bouw van een modulair trainingscentrum, niks is hen te veel. Net als Cercle heeft ook Westerlo een fantastische buitenlandse eigenaar.”

Frisse neus aan zee

Maar ook zoals bij groen-zwart is het familiale karakter gebleven. “Het Cercle van de Kempen”, lacht van Eenoo, die nu in Herselt woont, maar wekelijks nog eens naar de Brugse regio rijdt. “Mijn vriendin is van Knokke-Heist – niks zaliger dan nog eens een frisse neus halen aan zee en wat vrienden en familie opzoeken. We hebben het super naar onze zin in de Kempen, maar keren ook nog graag even terug. Woensdag hadden we een vrij dagje en deden we dat ook. Ik gun ook Cercle nog altijd het allerbeste, maar zondag zou ik de drie punten toch liever in de Kempen houden.”