Slecht nieuws voor Thorgan Hazard: Rode Duivel sukkelt bij PSV opnieuw met een blessure

Thorgan Hazard (30) mist zaterdag de uitwedstrijd van zijn Nederlandse club PSV tegen Sparta Rotterdam. De Rode Duivel heeft last van een enkelblessure. In februari en maart sukkelde onze landgenoot ook al met een blessure. Sindsdien viel hij enkele keren in bij PSV, maar voor een basisplaats was het nog te vroeg.

De 30-jarige Hazard stapte eind januari op huurbasis over van Borussia Dortmund. De transfer was tot dusver, mede door blessureleed, nog geen schot in de roos. Hazard kon in Eindhoven geen basisplaats afdwingen en maakte slechts twee doelpunten. Vorige zondag scoorde hij, als invaller, wel in de gewonnen bekerfinale tegen Ajax.

PSV volgt in het klassement als tweede op acht punten van leider Feyenoord.