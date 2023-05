Zware klap tussen auto en bestelwagen duidelijk te horen op beelden van ongeval

Zware botsing op Kazernelaan in Helchteren. — © rr

Een bestelwagen en auto waren vrijdagochtend betrokken bij een zware botsing op de Kazernelaan in Helchteren.

De twee voertuigen raakten elkaar bij het kruisen. De schade was groot en na de aanrijding was de weg versperd. Op beelden die gemaakt werden door een camera vlak bij de plaats van het ongeval, is de zware klap duidelijk te horen.

ppn