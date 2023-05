Mike Trésor gaat op recordjacht tegen Antwerp: “Ritchie De Laet? Ik fixeer me nooit op mijn rechtstreekse tegenstander”

“Heel leuk. Maar het enige wat écht telt is dat ik belangrijk ben voor de ploeg”, vertelde Trésor vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van KRC Genk. “Ik pik op Antwerp dus even graag een doelpunt mee als een assist.”

In de reguliere competitie haalde Genk het met 1-3 op Antwerp. Via drie assists van Trésor, de Bosuil lijkt hem te liggen? “Natuurlijk speel ik het liefst in de eigen Cegeka Arena”, aldus Trésor. “Vorige week tegen Club Brugge was de sfeer geweldig, je voelt dat we met deze play-offs echt wel in de beslissende fase zitten. Dat zal op Antwerp zeker niet anders zijn, het moet ons extra stimuleren. Ik speel op verplaatsing liever in een vol stadion dan voor duizend toeschouwers. Wij kunnen daar als ploeg ook zeker mee omgaan, wij proberen altijd en overal ons voetbal te brengen. Makkelijk wordt dat niet, Antwerp geeft weinig ruimte weg in zijn strikte organisatie. Of ik een match in de match verwacht met Ritchie De Laet? Nee, ik zie dat zo niet. Ik fixeer me nooit op mijn rechtstreekse tegenstrever.” (mg)