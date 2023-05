Debuteert Thomas Vermaelen volgend seizoen als hoofdcoach in Jupiler Pro League? Ex-Rode Duivel in beeld bij STVV

Sint-Truiden is in zijn zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Thomas Vermaelen (37). De eerste contacten met de voormalige Rode Duivel dateren al van enkele maanden geleden.

Dat STVV bij Vermaelen is uitgekomen, hoeft niet te verbazen. De Truienaars boden in het verleden al vaker jonge trainers een kans – denk aan Ivan Leko, Yannick Ferrera en Jonas De Roeck – en Vermaelen, die na een job als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels nog wacht op een eerste ervaring als hoofdcoach, zou volledig in dat rijtje passen. Bovendien speelde Vermaelen na avonturen bij Ajax, Arsenal en Barcelona ook enkele seizoenen voor het Japanse Visssel Kobe. STVV heeft een Japanse eigenaar.

Of Vermaelen ook effectief de nieuwe trainer van STVV wordt, valt nog af te wachten. De voorbije weken werden met meerdere kandidaten gesprekken gevoerd – daarbij viel ook al de naam van ex-Club Brugge-trainer Carl Hoefkens. De verwachting is dat Sint-Truiden de opvolger van Bernd Hollerbach in de loop van volgende week voorstelt.