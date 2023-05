Zeker 1 dode en 21 gewonden na aardbeving in Japan

Om 14.42 uur (7.42 uur Belgische tijd) trof de aardbeving de regio Ishikawa. Eerst werd de kracht geschat op 6,3, maar het JMA kwam daar later op terug. In de stad Suzu haalde de aardbeving niveau 6 op de Japanse Shindo-schaal, die tot 7 gaat, wat betekent dat ze tot grote aardverschuivingen kan leiden.

Volgens de woordvoerder van de Japanse regering kwam een persoon om het leven nadat hij van een ladder viel tijdens de schok. Minstens drie gebouwen zijn verwoest en nog zeker een persoon zit vast onder het puin. Een slachtoffer kon al worden opgegraven en werd, net als nog twintig gewonden, naar het ziekenhuis gebracht.

© EPA-EFE

Meteorologen hebben het volk gewaarschuwd voor mogelijke naschokken en aardverschuivingen, maar benadrukken dat er geen risico is op een tsunami.

De kerncentrales die in het getroffen gebied liggen, zouden niet beschadigd zijn. Er werden wel enkele aardverschuivingen gemeld. Volgens de spoorwegmaatschappij Japan Railway werd het hogesnelheidstreinverkeer tussen Nagano en Kanazawa tijdelijk onderbroken, maar in de namiddag al hervat. Omdat vrijdag een feestdag is in Japan, maken veel inwoners gebruik van het treinnet om dit weekend hun familie te zien.

Aardbevingen komen vaak voor in Japan, dat aan de ‘Ring van Vuur’ ligt, een zone rond de Stille Oceaan met hoge seismische activiteit.