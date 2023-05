Van armoedige komaf richting wereldtop en dan weer bergaf: het verhaal van overleden Olympisch kampioene Tori Bowie (32)

From zero to hero. Zo leest het levensverhaal van Tori Bowie, de Olympisch kampioen sprint die na een uiterst succesvolle carrière op amper 32-jarige leeftijd en hoogzwanger om het leven is gekomen. Van armoedige komaf knokte ze zich naar de wereldtop. Daarna ging het helaas steil bergaf.

“Diep binnenin ben ik nog altijd een eenvoudig meisje vanop het platteland.” Haar hele carrière herhaalde Tori Bowie dat in interviews. Zelfs met een gouden, zilveren en bronzen medaille op de Olympische Spelen om de nek en een wereldtitel en een wereldrecord op haar naam bleef ze bescheiden en nederig. Divagedrag kreeg je amper of niet te zien.

Van arme komaf

Dat had alles te maken met haar bescheiden komaf. De latere Olympisch kampioene werd als Frentorish ‘Tori’ Bowie geboren in een arm gezin in het landelijke Sand Hill in de Amerikaanse staat Mississippi. “Waar ik vandaan kom, word je niet verondersteld succes te hebben“, zei ze daar op het toppunt van haar faam over. “Het is vanaf dag één een strijd geweest.”

Dan had ze het onder meer over haar ouders, die haar richting pleegzorg duwden toen ze nog maar twee jaar oud was. “Mijn hele leven was een strijd. Ik ben niet alleen op de piste een kampioen. Ik heb zoveel meegemaakt, en niets heeft me klein gekregen. We hebben allemaal een verhaal, en ik zou het mijne nergens voor willen ruilen.”

Tori Bowie (tweede van rechts) en haar team. — © AP

Multigetalenteerd

Omdat haar ouders de zorg voor Tori en haar zus Tamarra niet aankonden, sprong hun grootmoeder in de bres. Het was zij die de meisjes opvoedde en gaandeweg ontdekte hoe sportief haar kleindochter was. Dat ze voor atletiek gemaakt was, bleek echter pas toen ze een tiener was.

Voordien had ze al prijzen gewonnen en hoge ogen gegooid in basketbal, softbal en verspringen, maar het was pas toen ze aan het lopen ging dat duidelijk werd dat ze wel eens een erg grote carrière zou kunnen maken. Zonder moeite haalde ze dan ook een sportbeurs binnen om te studeren aan de University of Southern Mississippi. Het hek ging helemaal van de dam toen ze in 2014 naar de sprint overstapte. Met talrijke medailles, titels en records als gevolg.

Eigenzinnig

Wat haar volgens collega’s uit de atletiekwereld typeerde, was haar eigenzinnigheid. “Tori deed nooit wat de wereld van haar verwachtte. Ze was altijd zichzelf, zonder zich daar ooit voor te verontschuldigen”, zei English Gardner, aan wiens zijde ze goud won op de 4x100 meter op de Olympische Spelen in 2016, in The Guardian. Op de foto aan het bord met de tijd erop staat Bowie met slechts één schoen aan. “Ze was die net daarvoor verloren. Maar zo’n dingen konden haar niet schelen, we moesten er gewoon om lachen.”

Toen ze in 2017 wereldkampioen werd op de 100 meter sprint in Londen, charmeerde ze de wereld met een heerlijk interview. “Ik heb geen idee van wat er net gebeurd is. Ik heb gewoon het enige gedaan wat ik kan: alles geven wat in mij zit. Ben ik echt wereldkampioen?”

Met mes gezwaaid op straat

Dat de wereld al op haar 32ste afscheid moet nemen van Bowie, doet heel veel mensen pijn. Dat blijkt uit de massale liefdevolle reacties die op haar overlijden zijn gekomen. “Bowie was 100 procent een plattelandsmeisje uit Mississippi, en ze was daar zo trots op”, zei haar coach Lance Brauman na haar overlijden. “Ze had er geen enkel probleem mee dat ze ‘slechts’ van daar afkomstig was.” Anderen noemen haar een inspiratie, en geweldig grappige collega en een pracht van een vrouw.

En toch blijft er een vreemde nasmaak achter. Veel mensen in het wereldje waren sinds haar laatste wedstrijd in 2019 het contact met haar verloren, zo blijkt, en haar vrienden en buren in haar woonplaats Winter Garden (Orlando) schetsen in een onthutsend artikel in Daily Mail een weinig fraai beeld van de laatste maanden van haar leven.

Zo vertelt haar buurvrouw Zehra Ugurlu (52) hoe Tori op een dag op straat met een mes stond te zwaaien naar haar vriendje. “Ze schreeuwde ook tegen hem. Een vriend van me is erin geslaagd om haar toen te kalmeren, maar het was heel akelig. Mijn dochters werden er heel bang van. Haar leven was weinig stabiel en ongezond.”

Mentale problemen

Nog volgens buren bekogelde ze op een dag het huis aan de overkant van de straat met eieren. Ze keken ook met grote ogen naar het huis waarin zij woonde: de garagepoort stond al drie maanden open en de ramen stonden meer dan eens dagenlang open. “Het leek wel alsof er krakers in zaten”, klinkt het. Ze had ook aanzienlijke schulden, zo blijkt uit gerechtsdocumenten. Haar woning zou binnenkort in beslag genomen worden omdat ze meer dan 22.000 dollar in het krijt stond bij de eigenaars.

Dat ze het mentaal moeilijk had, blijkt uit zowat alle getuigenissen. Ook haar zus Tamarra hintte daar op sociale media al op. “Mensen die zich als gelukkig voordoen, hebben soms de droevigste zielen. Mensen die de wereld niet proberen te overtuigen dat ze gelukkig zijn, hebben de meest eerlijke ziel. Zij zijn tevreden met zichzelf, en niemand anders”, schreef ze.

Hoogzwanger

Al leek het de laatste tijd beter met Tori te gaan, volgens een van de buren. “Ze zag er gelukkiger uit.” Met dank aan het kindje dat in haar buik aan het groeien was. Volgens haar buren was ze zeven of zelfs acht maanden zwanger toen ze overleed. “Ze was een heel slanke vrouw, en het zag eruit alsof ze een halve basketbal onder haar kleding droeg.”

Maar mama werd ze nooit. Bowie werd afgelopen week dood aangetroffen in haar woning. Agenten waren de woning binnengegaan nadat buurtbewoners gezegd hadden dat ze al meerdere dagen niets van de vrouw gehoord hadden. Van kwaad opzet was geen sprake, zo klinkt het. Waar ze dan wel aan overleden is, werd niet bekendgemaakt. Tori Bowie werd amper 32 jaar oud.