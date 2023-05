DE INSIDER. Is het Toos, Comfort of Lancelot? Onze molwatcher: “Nú pas heb ik de mol door”

Zondag is het zover. Eindelijk zal de verrader ontmaskerd worden en weten we wie dit seizoen ‘De mol’ wint. Tv-kijkend Vlaanderen is volledig onbeslist, maar wij kruipen onze ‘Insider’-studio in met molwatcher Eva De Poorter. “Het kan bijna niet anders”, zegt zij. “Zoiets doe je enkel als je de mol bent.”