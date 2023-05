WHO heft hoogste alarmniveau op voor coronapandemie: “Covid-19 is niet langer een gezondheidscrisis van internationale zorg”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag beslist om het hoogste alarmniveau op te heffen voor de coronapandemie. “Het is met grote hoop dat ik verklaar dat Covid-19 niet langer een gezondheidscrisis van internationale zorg is”, zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De beslissing werd genomen nadat het noodcomité gisteren voor een 15de keer bijeenkwam. Het comité adviseerde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus een einde te maken aan de noodsituatie die sinds januari 2020 van kracht was. Ghebreyesus volgde dat advies: “De coronasituatie is momenteel voldoende onder controle om de gezondheidsnoodtoestand op te heffen.” Concrete gevolgen heeft de beslissing niet, omdat elk land over eigen beschermingsmaatregelen mag beslissen. Het is vooral een symbolische stap.

Ghebreyesus waarschuwde wel dat het virus nog steeds een belangrijke bedreiging vormt. “Het ergste wat een land nu kan doen, is dit nieuws gebruiken als reden om zijn waakzaamheid te laten verslappen, de systemen die het heeft opgebouwd te ontmantelen of de boodschap naar zijn bevolking te sturen dat Covid-19 niets is om zich zorgen over te maken”, aldus de directeur-generaal.

Minstens 20 miljoen doden

De pandemie heeft tot nu toe wereldwijd “minstens 20 miljoen” doden geëist, zo schatte Ghebreyesus. Dat is bijna drie keer meer dan de officiële cijfers van zijn organisatie. Maar er werden ook levens gered. Het Covax-vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties redde tot eind 2022 volgens een analyse 2,7 miljoen mensenlevens in landen met lage inkomens.

Statistieken van de WHO tonen aan dat duidelijk minder mensen een zwaar verloop van COVID-19 doormaken dan bij het begin van de pandemie, toen er nog geen vaccins en geneesmiddelen waren. Maar vorige maand, van 3 tot 30 april, waren er wereldwijd toch nog altijd bijna 2,8 miljoen nieuwe besmettingen en meer dan 17.000 overlijdens. Omdat er in veel landen nauwelijks nog getest wordt, geldt dat zelfs niet als een accuraat beeld van de situatie.

De WHO heeft sinds 2005 zeven keer een gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen, officieel een “publieke gezondheidsnoodtoestand van internationaal belang” (Public Health Emergency of International Concern of PHEIC). De noodtoestand wegens corona was de tweede langste. De langste geldt voor polio en is in voege sinds 2014. Sinds juli 2022 geldt ook een noodsituatie wegens apenpokken. Er werden ook noodsituaties uitgeroepen wegens het influenza-A-virus H1N1 (2009-2010), wegens ebola in West-Afrika (2014-2016), zika (2016) en ebola in de Democratische Republiek Congo (2019-2020).