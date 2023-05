Nadat vader uit het leven stapte: zoon (55) met beperking kan binnenkort terecht in woongroep

De 55-jarige man verloor op enkele maanden tijd zowel zijn moeder als zijn vader, beiden tachtigers, die jarenlang de zorg voor hem op zich namen. Zijn moeder kwam in maart te overlijden, vader Daniël stak zondag eerst de zolder van zijn woning in de Laagstraat in Koolskamp in brand en stapte daarna uit het leven. Lieven V. blijft daardoor alleen achter.

De man heeft een beperking en wordt momenteel opgevangen bij familie. De gemeente en het Sociaal Huis zaten inmiddels samen met de familie om een permanente oplossing uit te werken. Er werd een noodprocedure opgestart. De 55-jarige man kan binnenkort begeleid wonen via Dominiek Savio, de voorziening in Gits die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met een beperking.

De familie neemt in besloten kring afscheid van Daniel V. Naar zijn eigen wens zal zijn urne bewaard worden bij zijn zoon.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.