VN waarschuwen voor “schrikwekkend aantal” kindslachtoffers in Soedan

De Verenigde Naties hebben vrijdag gewaarschuwd dat het aantal kindslachtoffers van de oorlog in Soedan “ontstellend hoog” is. Ze halen lokale rapporten aan, waarin sprake is van zeven kinderen die gedood worden of gewond raken per uur.

“Zoals we vreesden en voorspelden, is de situatie in Soedan voor een ontstellend groot aantal kinderen fataal geworden”, zei James Elder, woordvoerder Unicef, in Genève.

Hij zei dat het agentschap berichten had ontvangen van gezondheidsinstellingen in Khartoem en de regio Darfoer dat 190 kinderen waren gedood en 1.700 gewond in de eerste 11 dagen van het conflict, dat op 15 april begon. Deze schattingen zijn nog niet onafhankelijk door de VN geverifieerd.

“Dit cijfer zou echter alleen kinderen omvatten die in een van deze faciliteiten zijn opgevangen”, aldus de woordvoerder. “De werkelijkheid zou veel ernstiger kunnen zijn”.

Drie weken oorlog

Sinds 15 april zijn honderden mensen gedood, vooral in Khartoem en Darfoer, in het conflict tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhan en het hoofd van de paramilitaire Snelle Strijdkrachten (RSF), Mohamed Hamdan Daglo.

De opeenvolgende wapenstilstanden tussen de twee partijen zijn niet nageleefd en de hoofdstad Khartoem werd vrijdag voor de 21e opeenvolgende dag geteisterd door beschietingen en geweervuur.

Ook de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR) heeft voor de situatie gewaarschuwd en landen opgeroepen Soedanezen die de gevechten zijn ontvlucht, op te nemen en niet onder dwang naar hun land terug te sturen.